Bolsonaro pede a impugnação da candidatura de Lula da Silva à presidência

A 15 dias da segunda volta das presidenciais brasileiras, marcada para dia 30, o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro pediu à justiça eleitoral a impugnação da candidatura do seu adversário e líder nas sondagens, o ex-presidente Lula da Silva. O pedido foi apresentado pelos advogados de Bolsonaro este sábado ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral.Nas 53 páginas da petição entregue ao órgão máximo da justiça eleitoral brasileira, Bolsonaro baseia o pedido em suposta ação coordenada da campanha de Lula de difusão em massa de notícias falsas contra o atual presidente, para denegrir a imagem dele e afastar eleitores menos informados. Essa campanha de difamação, acrescenta o pedido, tem potenciais efeitos negativos na campanha de Jair Bolsonaro à reeleição, desvirtua a paridade que deve existir entre os dois candidatos que passaram à segunda volta e, por isso, Lula e o seu candidato a vice, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, devem ser afastados do pleito.O documento pede, ainda, a impugnação da eleição do deputado André Janones, eleito na primeira volta, dia 2, deputado federal pelo estado de Minas Gerais e acusado no documento de ser o cérebro dessa alegada fábrica de fake news. Janones, ex-candidato à presidência pelo Partido Avante, desistiu dessa candidatura meses atrás para apoiar a de Lula e passou a ser um importante aliado deste, principalmente nas redes sociais, onde o antigo presidente não se sente muito à vontade.Lula venceu a primeira volta com 48,43% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro obteve 43,20%. Sondagens para a segunda volta continuam a dar o favoritismo para Lula, que tem travado com Bolsonaro uma verdadeira guerra suja nas redes sociais e na televisão, com acusações de cunho pessoal entre ambos e poucas propostas para o Brasil.