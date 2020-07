Bolsonaro pede a presidente de Angola que proteja bispos brasileiros da IURD acusados de irregularidades

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, enviou uma carta ao presidente de Angola, João Lourenço, pedindo para que este proteja pastores e bispos brasileiros da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, acusados de irregularidades naquele país africano.



A IURD em Angola está a ser alvo de investigações por suspeita de desvio de dinheiro, evasão de divisas para o Brasil, discriminação, branqueamento de capitais e abusos contra a dignidade de membros africanos por parte dos líderes brasileiros, que forçariam até vasectomias e castrações químicas.

Na carta, Bolsonaro pede ao seu homólogo angolano que garanta os direitos e a integridades dos brasileiros ligados àquela organização que estão a ser acusados de crimes e têm sido alvo de acções policiais. O envio da carta do brasileiro a João Lourenço foi avançada nas redes sociais por um filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro.

Sexta-feira passada, 10 de Julho, agentes do SIC, Serviço de Investigação Criminal, da Polícia Nacional de Angola realizaram diligências em templos e residências de bispos da IURD em diversas partes do território angolano. Foram apreendidos computadores, câmaras de vídeovigilância e muitos documentos e encontrados cofres escondidos até dentro de paredes.

Em Novembro de 2019, 330 pastores e bispos angolanos da IURD romperam com o líder máximo da entidade, o brasileiro Edir Macedo, reivindicaram que a organização no território angolano seja comandada exclusivamente por naturais do país e denunciaram discriminação, crimes financeiros e abusos de poder por parte dos missionários brasileiros enviados a Angola.A IURD alega que essas denúncias são mentiras propaladas por pastores angolanos expulsos da organização supostamente por desvios de conduta.