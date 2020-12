Bolsonaro pede aos brasileiros para não demorarem a tomar banho para economizar energia

O Presidente do Brasil pediu na quinta-feira aos brasileiros para não demorarem a tomar banho para economizar energia, tal como fez em 2009 o falecido chefe de Estado Hugo Chávez ao dirigir-se aos venezuelanos.

"Se você puder apagar uma luz, o Brasil agradece", disse , Jair Bolsonaro numa transmissão em direto nas suas redes sociais, na qual recomendou aos brasileiros que "tomem banho um pouco mais rápido" para ajudar a economizar energia e evitar pagar mais por um serviço cujos preços estão a disparar.

Acompanhado pelo ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o chefe de Estado atribuiu o aumento do preço da eletricidade a uma grande seca que afetou o nível dos reservatórios que abastecem as centrais hidroelétricas, as quais produzem 65% da energia que o país consome.