O ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que viajou para a Florida, EUA, a 30 de dezembro com um visto diplomático que venceu ontem, pediu um visto de turista que lhe permitirá ficar mais 90 dias no país.



O receio de ser preso, que fez Bolsonaro fugir do Brasil um dia antes do fim do mandato, aumentou após o ataque do seus seguidores às sedes de poder em Brasília no dia 8.









