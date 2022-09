Bolsonaro pede votos e chama "terra prometida" ao Rio de Janeiro no bicentenário

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pediu votos e chamou paraíso ao Rio de Janeiro, num discursou na praia de Copacabana durante um ato que juntou propaganda eleitoral com as comemorações do bicentenário da Independência do país.

"Brasil terra prometida. Rio de Janeiro, pedaço deste paraíso. Obrigado a Deus pela minha segunda vida. Obrigada pela missão que me deste para comandar estas grande nação", declarou o Presidente brasileiro no início de um discurso diante de milhares de apoiadores que pintaram de verde e amarelo a praia de Copacabana, um dos cartões postais mais conhecidos do Brasil.

"Não sou muito bem-educado, falo palavrões nas não sou ladrão", frisou o chefe de Estado referindo-se ao seu principal adversário na corrida presidencial, o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva.