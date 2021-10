Bolsonaro prevê "problemas de abastecimento" no Brasil em 2022 por falta de fertilizantes da China

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou na quinta-feira que o Brasil deverá enfrentar "problemas de abastecimento" no próximo ano devido à falta de fertilizantes provenientes da China.

"Eu vou avisar um ano antes: por questão de crise energética, a China começa a produzir menos fertilizantes. Já aumentou de preço, vai aumentar mais e vai faltar. A cada cinco pratos de comida no mundo, um sai do Brasil. Vamos ter problemas de abastecimento no ano que vem", declarou Bolsonaro, numa cerimónia no Palácio do Planalto, em Brasília.

De acordo com o chefe de Estado, a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo está a concluir um plano de emergência para a produção de fertilizantes.