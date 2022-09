Bolsonaro promete sair se for derrotado nas Eleições brasileiras

Numa declaração surpreendente, pois sempre disse que “só morto” deixaria o cargo, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, diz agora que deixará a política se não for reeleito nas Presidenciais de outubro. Bolsonaro garantiu que, nesse caso, passará a faixa presidencial ao vencedor e que, depois, se afastará.









“Se essa for a vontade de Deus [a reeleição], eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou-me recolher. Porque, com a minha idade, eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar esta minha passagem pela política em 31 de dezembro do corrente ano”, afirmou Bolsonaro, de 67 anos, em entrevista a um podcast.

Mas a aparente humildade do Presidente brasileiro, que pela declaração parece disposto a deixar a vida pública se se confirmarem as sondagens que indicam a vitória nas Presidenciais do rival Lula da Silva, pode ser meramente uma manobra de campanha para atenuar a sua fama de autoritário.





Recorde-se que, em agosto, durante uma longa entrevista ao ‘Jornal Nacional’ da TV Globo, Bolsonaro comprometeu-se publicamente a respeitar o resultado das eleições mas, ressalvou, só se elas tiverem sido “justas, limpas e transparentes”, e adiantou que só as Forças Armadas, que ele comanda por inerência do cargo, podem avalizar essa transparência.