Bolsonaro promete transição para Governo de Lula sem entraves

Não obstante ter levado dois dias para aceitar e reconhecer, indiretamente, a derrota para o adversário Lula da Silva nas Presidenciais de domingo, o Presidente Jair Bolsonaro prometeu facilitar a transição para o Governo do arqui-inimigo. A promessa foi feita a Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, num encontro no palácio presidencial.









“Foi muito positivo. Estávamos de saída já, o Presidente convidou-nos para irmos à sala dele e reiterou a disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, para que se tenha uma transição pautada pelo interesse público”, declarou Alckmin, que foi ao palácio falar com ministros sobre a transição e se cruzou com Bolsonaro por mero acaso.

Esta sexta-feira, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nomeou oficialmente Alckmin chefe da equipa de transição. Na próxima semana, caberá a Alckmin indicar os 50 membros da equipa de transição, formada por técnicos de várias áreas que serão postos a par da situação do Brasil.





Em flagrante contraste com essa harmonia, seguidores radicais de Bolsonaro continuam a protagonizar cenas de violência. Em Minas Gerais, um polícia agrediu um menino de seis anos que gritou o nome de Lula, em São Paulo bolsonaristas invadiram um autocarro escolar e agrediram alunos que ao passar por eles tinham feito o ‘L’ de Lula e no Amapá uma diretora expulsou da universidade alunos que disseram ter votado no Presidente eleito.