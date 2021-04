Bolsonaro provoca crise político-militar no Brasil

Em plena tragédia da pandemia, a obsessão autoritária de Jair Bolsonaro, agravou ainda mais a tensão com o Congresso e causou mau estar nas Forças Armadas, naquela que é considerada como a maior crise político-militar no país desde a redemocratização, em 1985.









Na terça-feira, o deputado bolsonarista Major Vítor Hugo usou o pretexto da urgência de medidas excecionais contra a Covid-19 para tentar aprovar uma medida que dava a Bolsonaro poderes irrestritos para intervir diretamente em estados e comandar pessoalmente, além das Forças Armadas, todas as polícias do Brasil. Essa lei, de Mobilização Nacional, está prevista na Constituição para o caso de guerra, e Vítor Hugo queria que ela valesse também para o que definiu como “a guerra” à pandemia, mas os líderes do Congresso rejeitaram.

Entre os militares, já irritados com o afastamento por Bolsonaro do ministro da Defesa, que levou à demissão dos chefes dos três ramos das Forças Armadas, o clima ficou ainda pior depois de o novo titular da pasta, general Walter Braga Neto, ter sondado generais mais novos e supostamente mais alinhados com Bolsonaro para assumirem as chefias do Exército, Marinha e Força Aérea, rompendo com a tradição de se escolherem os generais mais antigos e experientes, o que foi considerado uma quebra da hierarquia.