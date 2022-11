Bolsonaro garante continuar a cumprir a Constituição do Brasil após derrota nas eleições

O ainda presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, quebrou o silêncio esta terça-feira, após ter sido derrotado nas eleições presidenciais, garantindo que vai continuar a cumprir a Constituição."Enquanto presidente e cidadão irei sempre cumprir os mandamentos da Constituição", referiu Bolsonaro durante o discurso que demorou cerca de dois minutos.Segundo Bolsonaro, "as manifestações pacíficas são bem-vindas", numa altura em que mais de 200 estradas no país estão bloqueadas por manifestantes que o apoiam.O líder do Brasil agradeceu ainda os votos de "milhões de pessoas", sem nunca felicitar Lula da Silva pela vitória das eleições presidenciais.O antigo presidente do Brasil e histórico dirigente do Partido dos Trabalhadores, Luíz Inácio Lula da Silva, foi eleito, este domingo, presidente do Brasil, derrotando na segunda volta das eleições presidências o seu opositor e atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro por uma margem mínima de votos. Será o terceiro mandato de Lula à frente dos destinos do país sul-americano. Bolsonaro é o primeiro presidente brasileiro a falhar uma reeleição.Com 100% dos votos apurados, Lula da Silva soma 50,90% do total da eleição enquanto o seu opositor e atual presidente, Jair Bolsonaro, está nos 49,10%.Na primeira volta das presidenciais Lula da Silva venceu com 48,4% dos votos face a 43,2% dos votos obtidos por Jair Bolsonaro.