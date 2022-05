Bolsonaro quer criar e comandar comitiva de presidentes para irem à Rússia visitar Putin

O presidente brasileiro, que está em plena campanha para tentar a reeleição nas presidenciais de outubro, está a tentar usar a tragédia da invasão da Ucrânia pela Rússia para se promover interna e externamente como um grande líder internacional. Para isso, segundo a imprensa brasileira desta segunda-feira, Bolsonaro propôs à Turquia, país que tem feito esforços sérios pela paz, criar uma comitiva formada por chefes de Estado de vários países para visitarem, comandados por ele, o presidente da Rússia, Vladimir Putin.





A proposta foi feita na semana passada durante a visita a Brasília do ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Savusoglu. À saída do Palácio do Planalto, após o encontro com Bolsonaro, o chanceler turco disse que o presidente brasileiro tinha elogiado os esforços da Turquia na tentativa de promover a paz, mas não citou a proposta do governante brasileiro, que no entanto confirmou ao regressar ao seu país.





A proposta de Jair Bolsonaro de comandar uma comitiva internacional para visitar Putin, que é o presidente do país agressor, deixando de fora uma visita a Volodimir Zelenski, o chefe de Estado do país invadido, foi encarada nos meios diplomáticos como totalmente disparatada e inoportuna. No Palácio do Itamaraty, a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro, diplomatas avaliaram, sob sigilo, a proposta de Bolsonaro como fruto da megalomania do presidente, enquanto fontes diplomáticas turcas que também pediram anonimato avançaram que a iniciativa não ajudaria em nada, servindo apenas como show mediático de Bolsonaro visando a reeleição e para reduzir o isolamento a que quase todas as grandes nações do planeta votaram Vladimir Putin.