Bolsonaro quer travar comissão do Senado brasileiro

Não tendo conseguido a maioria no órgão, o presidente Jair Bolsonaro está a tentar travar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada terça-feira no Senado para apurar erros e omissões do governo no combate à epidemia de coronavírus. A CPI tem maioria de senadores independentes e de oposição e Bolsonaro teme que possa ter efeitos devastadores sobre ele.









Dos 11 membros titulares da CPI, sete assumem-se como independentes, dois são opositores e só dois são da base do governo. Entre os independentes, o presidente está igualmente em desvantagem, pois só dois são próximos do governo, três são próximos da oposição e os restantes são realmente independentes.

Pior ainda para Bolsonaro foi ver eleitos para a CPI adversários ferrenhos, como os senadores Renan Calheiros, Humberto Costa e, principalmente, Randolfe Rodrigues, líder da oposição. Randolfe tem imposto sucessivas derrotas a Bolsonaro recorrendo à Justiça para anular ou limitar decisões do presidente, que em conversa que chegou à imprensa lhe chamou “bosta” e ameaçou “sair na porrada” com ele. A CPI, recorde-se, visa apurar se a gestão de Bolsonaro e do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, contribuíram para o aumento de infeções e de mortes por Covid no Brasil, que já superam as 160 mil.