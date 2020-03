Bolsonaro radicaliza e convoca população para atos contra Congresso e Supremo

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que já tinha apoiado a iniciativa mas de forma indireta, decidiu radicalizar e convocou a população para os atos marcados para o próximo dia 15 contra o Congresso e o Supremo Tribunal. A convocação de Bolsonaro, que deixa claro que ele pretende ir para o confronto direto contra os outros poderes, foi feita durante uma escala em Boa Vista, capital do estado de Roraima, no coração da floresta amazónica, a caminho dos Estados Unidos, onde jantou este sábado com Donald Trump e iniciou este domingo uma visita oficial.

"Pessoal, não é fácil. Já levei sacada no meu pescoço dentro do meu gabinete de pessoas que não pensam no Brasil, só pensam neles. No dia 15, tem um movimento de rua espontâneo, e o político que tem medo de movimento de rua não serve pra ser político. Então, participem! Não é contra o Congresso, contra o judiciário, é pró-Brasil", referiu Jair Bolsonaro, que há alguns dias atrás tinha compartilhado através do Whatsapp um vídeo exortando a população a ir às ruas, mas sem se pronunciar.

Apesar de o chefe de Estado afirmar na sua convocação que os atos do próximo domingo não são contra o parlamento nem o Supremo Tribunal, que têm impedido que ele governe de forma ainda mais autoritária, a convocação das manifestações não deixa dúvidas do contrário. Nos manifestos em que conclamam a população a ir às ruas dia 15, os movimentos radicais de extrema-direita que organizam os atos defendem claramente o encerramento do Congresso e do Supremo Tribunal e alguns até que os militares tomem o poder para deixarem Jair Bolsonaro governar da forma que ele pretende, sem limites nem respeito às regras democráticas que tanto o incomodam e ele já classificou como as grandes culpadas por não poder fazer as transformações que gostaria no país.

O apelo de Bolsonaro aos simpatizantes para irem às ruas defendê-lo levou a temperatura política no Brasil ainda mais ao rubro, com políticos de vários quadrantes e entidades da sociedade civil a mostrar revolta e indignação. Para os setores mais moderados da política e da sociedade brasileira, Jair Bolsonaro está a enveredar por um caminho extremamente perigoso, que pode provocar uma rutura institucional e levar ao caos social nas ruas.