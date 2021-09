Bolsonaro recua e pede desculpa por incitar à desobediência ao Supremo Tribunal Federal

Num recuo surpreendente, dois dias depois de atacar as instituições democráticas, incitar à desobediência ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ameaçar com um golpe, o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma carta ao Brasil mudando o tom e aliviando a tensão política. No documento, ‘Declaração à Nação’, Bolsonaro garante que não atentará contra a Democracia.









“Não tive intenção de agredir quaisquer poderes. A harmonia entre eles não é determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Por isso declaro que as minhas palavras decorreram do calor do momento dos embates, que sempre visaram o bem comum”, lê-se no documento, que contrasta com o estilo truculento de Bolsonaro e foi divulgado quando o presidente parecia disposto a ir para o tudo ou nada contra o STF, a justiça eleitoral e o Congresso.

Bolsonaro acusa esses órgãos de travarem o seu governo não lhe permitindo tomar medidas consideradas autoritárias e inconstitucionais. Mas na carta assevera que a partir de agora só recorrerá pelas vias legais contra decisões que o contrariem. O documento terá sido redigido pelo ex-presidente Michel Temer, chamado à pressa a Brasília pelo chefe de Estado para o aconselhar.



Com Bolsonaro e com o STF, Temer negociou a declaração e restabeleceu pontes deste com o judiciário e o Congresso, onde até partidos da base ameaçaram romper com o governo ante o radicalismo do presidente.