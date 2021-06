Bolsonaro recua e pede vacinas Covid à Pfizer

Após sete meses de teimosa recusa em comprar as vacinas contra o coronavírus oferecidas pela Pfizer, apostando em soluções ‘milagrosas’ ineficazes, como a cloroquina e um spray nasal israelita, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi forçado a recuar e a pedir à farmacêutica para antecipar o envio de vacinas para o Brasil.









A reunião virtual com altos executivos da farmacêutica, entre eles o presidente da Pfizer para a América Latina, Carlos Murillo, que no ano passado o governante brasileiro se recusou a atender várias vezes, ocorreu segunda-feira e não foi incluída na agenda oficial do presidente. Murillo prometeu fazer os possíveis, mas lembrou que a demora em aceitar as ofertas da empresa em 2020 fez a Pfizer comprometer-se com outros países e agora o Brasil está mais atrás na fila.

Em 2020 a Pfizer ofereceu sete vezes ao Brasil 70 milhões de doses da sua vacina, mas o governo Bolsonaro nem sequer respondeu. Com o fracasso das suas soluções ‘milagrosas’ e a produção no Brasil das vacinas chinesa Coronavac e inglesa Astrazeneca longe de chegar para as necessidades dos 210 milhões de brasileiros, Bolsonaro assinou finalmente em março deste ano um acordo de compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, e agora tenta passar à frente de outros países e conseguir mais doses.