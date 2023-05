Bolsonaro recusa depor na polícia após buscas em casa

A nova acusação contra Jair Bolsonaro, de falsificar a vacinação contra a Covid para entrar nos EUA, e as buscas da polícia em sua casa em Brasília, na quarta-feira, assustaram o ex-Presidente, que, temendo ser detido, recusou ir depor na polícia sobre os novos factos. Ao ver o cerco da Justiça a apertar, concluiu que terá errado ao deixar os EUA, para onde fugiu em dezembro.Desde que regressou ao Brasil, em 30 de março, julgando já não haver risco de ser preso por um dos processos que enfrenta, Bolsonaro já teve de depor sobre as invasões do Congresso e do Supremo e por ter ficado com joias oferecidas pela Arábia Saudita ao Brasil. Na quarta-feira, preparava-se para novo depoimento quando a sua casa foi alvo de buscas das autoridades.Assustado, refugiou-se na sede do Partido Liberal, chamou advogados e pediu proteção a aliados de outros estados. Mas, no Congresso, muitos aliados deixaram as sessões e, nas redes sociais, o Instituto Quaest mostrou que a maioria dos seguidores, ao invés de o defender, só criticou a polícia.