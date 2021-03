Bolsonaro reforça controlo sobre militares

Na mais inesperada das trocas ministeriais que iniciou na segunda-feira, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, demitiu o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, o que provocou esta terça-feira a renúncia coletiva dos comandantes do Exército, Marinha e Força Aérea. Para o cargo foi nomeado o general Braga Neto, até agora ministro da Casa Civil e homem forte do Governo.





Bolsonaro demitiu Azevedo e Silva por considerar que as Forças Armadas não o apoiavam publicamente e por o general recusar apoiar a declaração de Estado de Sítio que permitiria ao presidente concentrar poderes e intervir em estados controlados por adversários. Azevedo e Silva também recusara demitir o chefe do Exército, general Edson Pujol, que veio a público dizer que as Forças Armadas são um órgão de Estado e não do Governo quando o Presidente ameaçou usar as tropas para acabar com as quarentenas e outras medidas restritivas contra a Covid-19 impostas pelos governadores estaduais.