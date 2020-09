Bolsonaro repudia declarações de Joe Biden sobre destruição de florestas tropicais no Brasil

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, classificou esta quarta-feira como "lamentável", a declaração do candidato democrata à presidência norte-americana, Joe Biden, que afirmou que as florestas tropicais no Brasil estão a ser destruídas, num debate eleitoral na terça-feira.

"Lamentável, Sr. Joe Biden, sob todos os aspetos, lamentável", escreveu Bolsonaro na sua conta na rede social Facebook.

Antes de fazer a crítica, o chefe de Estado brasileiro lembrou, numa longa mensagem escrita em português e inglês: "O candidato à presidência dos EUA Joe Biden disse ontem [terça-feira] que poderia nos pagar 20 mil milhões de dólares [17 mil milhões de euros] para pararmos de 'destruir' a Amazónia ou nos imporia sérias restrições económicas".