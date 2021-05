Bolsonaro sem máscara ignora regras da pandemia e gera concentração de motards em Brasília

Jair Bolsonaro gerou uma autêntica concentração de motards em Brasília, no Brasil, num passeio pela cidade. O presidente brasileiro e diversos apoiantes mostraram-se sem máscara ignorando as regras da pandemia.No final do passeio, o presidente cumprimentou apoiantes ao lado da entrada da residência oficial, o Palácio da Alvorada, contrariando as recomendações sanitárias para travar a Covid-19, mesmo tendo o país contabilizado já mais de 420 mil mortos vítimas da doença.Bolsonaro justificou o passeio com uma homenagem pelo Dia da Mãe e disse esperar fazer circuitos semelhantes em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.