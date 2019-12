Bolsonaro sem saúde mental para governar

O presidente Jair Bolsonaro não tem equilíbrio mental para governar o Brasil, está a colocar em risco a democracia e pode até levar o país a uma guerra com algum país vizinho.A opinião, forte mas partilhada por um número cada vez maior de pessoas, foi manifestada na sexta-feira por Gustavo Bebianno, antes considerado um dos maiores responsáveis pela eleição de Jair Bolsonaro, mas que foi demitido de ministro da Secretaria-Geral da Presidência 45 dias depois de nomeado, e quem o presidente agora considera inimigo.Bebianno fez a contundente afirmação numa entrevista à Rádio Jovem Pan, durante a qual fez duras críticas ao chefe de Estado. Ao lançar-se candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro exigiu que Gustavo Bebianno fosse nomeado presidente interino do Partido Social Liberal, PSL, pelo qual concorreu, para que pudesse conduzir a campanha dele com plenos poderes, e depois de eleito não poupou elogios ao então aliado, a quem disse dever a sua eleição, mas demitiu-o sumariamente pouco depois de Bebianno criticar um dos filhos, o polémico Carlos Bolsonaro.Na entrevista, Bebianno afirmou que as atitudes destemperadas de Jair Bolsonaro e as sucessivas crises políticas que ele cria, até com aliados de primeira hora, com o Congresso e com a Justiça, estão a pôr a democracia brasileira em risco.