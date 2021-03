Bolsonaro sobre fármacos contra a Covid-19: “Vai comprar vacinas na casa da tua mãe!”

O presidente Jair Bolsonaro respondeu com insultos aos clamores dos que pedem a compra de mais vacinas contra a Covid e disse para que “parem de choramingar”.









“Há idiotas que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, dizendo, vai comprar vacinas. Só se for na casa da tua mãe! Não há vacinas para vender no Mundo”, afirmou, para delírio dos apoiantes que o esperavam na quinta-feira em Uberlândia, Minas Gerais. Aí, como em todas as viagens dele, as pessoas aglomeraram-se sem qualquer cuidado contra a Covid-19, nem mesmo o uso de máscaras.

Bolsonaro tem elevado o tom da campanha contra a vacinação e contra as medidas restritivas que governadores estaduais e autarcas têm decretado para combater a pandemia, que já matou mais de 259 mil pessoas no Brasil. No ano passado, Bolsonaro rejeitou uma oferta de 70 milhões de vacinas da Pfizer, alegando que quem deve ditar as regras é ele. Declarou ainda que o Brasil não tem de ir atrás de vacinas, os fabricantes é que devem procurar o Brasil.





A vacinação no Brasil iniciou-se em São Paulo a 17 de janeiro mas até agora só foram vacinados cerca de 7 milhões dos 212 milhões de brasileiros. Sem interesse do governo central e com Bolsonaro, filhos e ministros a fazerem ataques repetidos à China, onde são produzidos os insumos essenciais para a fabricação de imunizantes, o Brasil enfrenta sérias dificuldades em comprar vacinas e nem os grupos prioritários foram vacinados até agora.