Bolsonaro sobre governador de São Paulo: "Ciúme de homem é f***!"

Mostrando, mais uma vez, não ter apreço pela compostura que um chefe de Estado deve ter, ainda mais com um detentor de outro cargo público, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, usou ofensas pessoais e um palavrão para se referir ao governador de São Paulo, João Doria. Bolsonaro começou a atacar Doria depois de o governador paulista ter mostrado interesse em disputar as presidenciais de 2022, em que o atual presidente é candidato à reeleição.





"Ciúme de homem é f***, e daqueles que têm ambição pelo poder é pior ainda", disparou Bolsonaro numa live pelas suas redes sociais esta quinta-feira, referindo-se, sem o citar nominalmente, de forma irónica ao facto de Doria andar sempre bem vestido, falar de forma tranquila e usar sempre máscara, no que o presidente avaliou ser uma estratégia para ganhar eleitores e disputar as presidenciais de 2022:"Querem votar num engomadinho, cabelinho para o lado, que vive de máscara o tempo todo? Ele fala fino, fala que está preocupado com a sua vida... Está preocupado é o cacete, pô, está preocupado é com 2022", disse Bolsonaro.





João Doria, que se elegeu governador em 2018 colando-se à imagem de Bolsonaro e com o apoio deste, transformou-se num dos alvos preferenciais do presidente tanto devido à possibilidade de serem adversários nas próximas presidenciais quanto porque o governador de São Paulo passou a ser o maior crítico da desastrosa gestão que o governo central faz da pandemia de coronavírus, que no Brasil já matou mais de 272 mil pessoas e infetou 11,2 milhões. Ainda por cima, Jair Bolsonaro foi forçado a aceitar a vacina chinesa Coronavac produzida em São Paulo pelo Instituto Butantan, que Doria tutela, sobre a qual o presidente afirmou que podia fazer crescer barba nas mulheres e transformar os homens em jacarés, pois as apostas do presidente em conseguir outras vacinas foram um rotundo fracasso.