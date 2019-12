Bolsonaro hospitalizado após sofrer queda no palácio em Brasília

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, sofreu uma queda ao início da madrugada desta terça-feira, horário de Lisboa, no Palácio da Alvorada, a residência oficial em Brasília, e foi levado de urgência para o hospital. A informação foi avançada sob anonimato por uma fonte da presidência brasileira.

A queda terá ocorrido na casa de banho privativa do presidente na ala particular do palácio perto das 21 horas locais, meia-noite em Lisboa. Pouco depois das 21h10 (00h10 na capital portuguesa) vários carros da presidência saíram do Alvorada com o chefe de Estado.

De acordo com as poucas informações disponíveis às 23 horas de Brasília, 02h00 em Lisboa, o presidente ainda estava em observação médica no Hospital das Forças Armadas. A essa hora, ainda não tinha sido divulgado um boletim médico com o estado de Jair Bolsonaro, mas o mesmo assessor que revelou a queda avançou que, ao menos numa primeira análise, lhe pareceu que o acidente não tinha tido muita gravidade.

Não se sabe a razão da queda nem porque o presidente não foi levado para o hospital na ambulância que fica de prevenção no palácio sempre que ele está lá. Ao invés disso, funcionários levaram o chefe de Estado para um carro da presidência e, seguido por vários outros com assessores e seguranças, saíram rumo ao hospital.