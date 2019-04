Bolsonaro submete-se a novos exames em Brasília

Presidente do Brasil fez uma endoscopia para avaliar o estado do aparelho digestivo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:16

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, submeteu-se esta quarta-feira a novos exames médicos em Brasília, entre os quais uma endoscopia para avaliação do aparelho digestivo. Os exames foram realizados no Hospital da Força Aérea e, segundo assessores presidenciais, revelaram que está tudo bem com Bolsonaro.

No entanto, os novos exames causaram alguma estranheza, pois há duas semanas, em 23 de Março, o presidente já tinha passado por uma detalhada bateria de exames médicos, dessa feita no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.



Nessa altura, segundo a assessoria de Bolsonaro, os médicos confirmaram que a saúde do presidente estava perfeita e que não havia qualquer sequela nem da facada que levou durante a campanha eleitoral nem das três delicadas cirurgias a que foi obrigado a submeter-se por causa do ataque.

Por isso a estranheza dos novos exames, apenas duas semanas após os realizados em São Paulo. Bolsonaro usou durante mais de quatro meses uma bolsa de colostomia para recolher as fezes, já que o seu intestino foi destroçado pela facada, mas os médicos reconstruiram-lhe o trato intestinal na última cirurgia e, ao menos oficialmente, ele não enfrenta problema algum decorrente do ataque e das delicadas intervenções por que passou.