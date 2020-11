Bolsonaro surpreende e ataca Trump: "Não é a pessoa mais importante do mundo"

Numa reviravolta surpreendente, pois a sua idolatria pelo americano é pública, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou esta sexta-feira que o presidente dos EUA, cuja reeleição está ameaçada pela enorme votação do adversário democrata, Joe Biden, não é a pessoa mais importante do mundo. Bolsonaro, que tenta imitar gestos, palavras e ações de Trump desde que assumiu a presidência brasileira, em 1 de Janeiro de 2019, até horas antes continuava a dizer que Trump só não seria reeleito se as eleições norte-americanas da passada terça-feira fossem fraudadas, mas a cada vez mais provável vitória de Biden parece tê-lo feito moderar o discurso.

"Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil, assim como o Trump não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo diz. A pessoa mais importante do mundo é Deus, e a humildade tem de se fazer presente entre nós."-Declarou Jair Bolsonaro num curtíssimo discurso feito em Florianópolis, capital do estado brasileiro de Santa Catarina, onde foi participar na formatura de novos 650 polícias rodoviários federais.

Depois de, mesmo antes do início da votação de terça nos EUA ter começado a repetir a teoria da conspiração de Donald Trump, que avançou precocemente ter sido o vencedor das presidenciais mas que estavam a tentar roubar-lhe a eleição, Jair Bolsonaro foi aconselhado a não fazer mais declarações desse tipo, para não irritar ainda mais Joe Biden se este for eleito, pois o democrata é fortemente crítico ao governo bolsonarista. Segundo assessores próximos, tem sido muito difícil manter Bolsonaro calado, mas, com o avanço de Biden em estados estratégicos que pareciam estar nas mãos de Trump, o brasileiro surpreendeu ao não repetir o seu tradicional apoio incondicional ao ainda presidente dos Estados Unidos e manifestou nas palavras uma doída resignação.

"Estou a acompanhar o que acontece na política externa."-Acrescentou Bolsonaro sem, no entanto, citar os EUA, rematando num tom messiânico:"Em certos momentos, somente uma coisa nos interessa, nos encoraja e nos fortalece, é Deus acima de tudo."