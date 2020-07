Bolsonaro testa negativo ao coronavírus e vai passear

Jair Bolsonaro, diagnosticado com Covid-19 dia 7 de julho e que desde então estava isolado, anunciou este sábado estar curado da doença e já foi dar um passeio por Brasília. No twitter, Bolsonaro escreveu “RT-PCR para sars-cov 2: negativo. Obrigado a todos”, com uma caixa de hidroxicloroquina na mão, a que atribui a cura. O presidente do Brasil não especificou quando fez o teste, o quarto desde o diagnóstico. O último positivo tinha sido feito na quarta-feira, 22.Após o anúncio da cura, cercado de seguranças, Bolsonaro saiu de mota do Palácio da Alvorada, a residência oficial, rumou a um stand de motas, onde foi visto sem máscara, e depois para casa da deputada aliada Bia Kicis, que esta semana foi demitida de vice-líder do governo para dar o cargo a alguém do ‘Centrão’, partidos que ajudaram a impedir a destituição. Durante o isolamento, Bolsonaro garantiu não ter sintomas e atribuiu a recuperação à hidroxicloroquina, que diz tomar há muito como forma de prevenção do coronavírus, contrariando a orientação de especialistas, que veem mais riscos do que resultados no uso da substância.