Jair Bolsonaro troca maioria de comissão que apurava crimes da ditadura

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, trocou de uma vez a maioria dos membros da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, órgão que apurava os crimes cometidos pelo regime militar que comandou o país com mão de ferro entre 1964 e 1985.



Através de despacho publicado esta quinta-feira no diário oficial, Bolsonaro trocou quatro dos sete membros da comissão, colocando no lugar dos demitidos militares e membros do seu partido, de extrema-direita, que, tal como o chefe de Estado, negam ter havido uma ditadura e que o regime militar tenha morto inocentes.

Para o lugar da até agora presidente da comissão, Eugénia Augusta Gonzaga Fávero, Bolsonaro nomeou Marco Vinicius Pereira de Carvalho, que era assessor especial da polémica ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a pastora evangélica ultraradical Damares Alves. Além da agora ex-presidente, outros três membros da comissão foram substituídos, garantindo ao governo o controle total do órgão.



As trocas ocorreram uma semana depois de a comissão ter emitido um atestado de óbito extraordinário atestando que o antigo opositor ao regime militar Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira foi morto por forças da ditadura em 23 de fevereiro de 1974, um dia depois de ter sido preso no Rio de Janeiro.



A prisão de Fernando Santa Cruz foi confirmada por documentos da Marinha e da Força Aérea da época, mas Bolsonaro nega que o opositor tenha sido morto por forças do regime militar. Diz que, pelo contrário, foi morto pelo "grupo terrorista" a que pertencia, como classificou o antigo movimento oposicionista Acção Popular.

Esse caso tomou proporções muito grandes nos últimos dias porque Fernando Santa Cruz era pai do novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz.



Irritado com as sucessivas críticas que a Ordem tem feito às suas posições extremistas, Bolsonaro, em mais um dos seus rompantes de ódio contra quem o critica, afirmou numa transmissão ao vivo que Fernando Santa Cruz tinha sido morto pelos próprios companheiros por estes o julgarem um traidor, desmentindo assim a versão oficial reconhecida até pelas Forças Armadas e provocando uma onda de indignação pelo Brasil.

Esta quinta-feira, questionado por que razão tinha trocado a maioria dos membros da comissão, Bolsonaro respondeu que a troca foi feita porque o Brasil tem um novo presidente. E acrescentou, agora é Jair Bolsonaro, um presidente de direita, disparando em seguida que alguns dos antigos membros da comissão também eram "terroristas".