Bolsonaro usa vídeo para atacar Noruega mas imagens são da Dinamarca

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, cometeu mais uma gaffe na noite deste domingo ao tentar atacar a Noruega exibindo na sua página oficial um vídeo de caça a baleias. As imagens, porém, dizem respeito a uma prática usual nas Ilhas Faroe, que pertencem à Dinamarca e não à Noruega.

No vídeo, que Bolsonaro publicou como retaliação a críticas que tem recebido da Noruega devido à sua polémica política ambiental, as imagens chocam ao exibirem o mar manchado de sangue de baleias que estão a ser caçadas perto de uma praia. O presidente brasileiro fez acompanhar o vídeo com uma mensagem a dizer "olha a Noruega aí patrocinando a matança de baleias".





Assim que o vídeo começou a ter repercussão, internautas começaram a corrigir o presidente, informando-o de que as imagens não tinham nada a ver com a Noruega, no entanto Bolsonaro manteve a publicação.

A Noruega de facto é um dos poucos países do mundo que permitem a caça às baleias, prática condenada em quase todo o resto do planeta, mas o que o vídeo retrata não tem nada a ver com esse país.



As imagens foram captadas a 29 de maio passado por uma entidade norte-americana de defesa dos animais e retratam o tradicional festival "Guindadráp", polémica prática ancestral dos habitantes da região insular dinamarquesa das Faroe.

Os ataques de Bolsonaro à Noruega e à Alemanha, este último país não citado na publicação deste domingo, começaram depois de os dois países europeus terem cancelado o envio ao Brasil de um total de 64 milhões de euros que seriam usados em projectos de preservação da Amazónia.



A Alemanha primeiro, e a Noruega dias depois, suspenderam esses financiamentos após Bolsonaro ter demitido unilateral e sumariamente os responsáveis pela administração do Fundo Amazónia, que monitora e coordena acções de preservação da maior floresta do mundo e ao qual essas verbas se destinavam maioritariamente.

Os dois países também criticaram a política ambiental de Bolsonaro, ou melhor, a inexistência dela, pois o presidente brasileiro defende que a floresta seja ocupada territorialmente e tenha as suas riquezas exploradas comercialmente, o que já se reflectiu num forte aumento da desflorestação este ano.De forma nada diplomática, Jair Bolsonaro mandou recado a Angela Merkel para que use o dinheiro que ia enviar para o Brasil para reflorestar a Alemanha, e depois disse ao governo da Noruega para usar igualmente os milhões cancelados para ajudarem "aquela senhora Merkel a reflorestar o país dela".