Bolsonaro volta a criticar uso de máscara e manda criança tirar a dela

Continuando a desrespeitar a orientação de especialistas de todo o mundo, que recomendam o uso da protecção, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro voltou a criticar o uso de máscaras contra a propagação do Coronavírus, considerou um absurdo decisões de governos regionais e locais por todo o Brasil de aplicarem multas e até poderem prender quem desrespeitar essa obrigatoriedade, e chegou a mandar uma criança tirar a máscara dela. As críticas e a ordem para a criança desrespeitar a obrigatoriedade de uso de máscara ocorreram em Eldorado, cidade de 20 mil habitantes no interior do estado de São Paulo, onde o governante nasceu e ainda vive a sua família.

"No país, quem comete delitos não vai preso, mas sem máscara pode ser detido. A polícia não pode entrar em favelas (por decisão do Supremo Tribunal Federal enquanto durar a pandemia) mas, sem máscara, pode te prender. É inacreditável. Olha a que ponto estamos a chegar, como é fácil impor uma ditadura", declarou Bolsonaro durante uma live na casa da mãe, Dona Olinda, de 93 anos, que ainda vive com outros filhos em Eldorado.

Durante a live, o presidente voltou a atacar, além do uso das máscaras e das punições aos infractores, a Organização Mundial de Saúde, OMS, acusando os líderes da entidade de terem evidenciado muita cobardia na forma como enfrentaram a pandemia do Coronavírus. Desde esta quinta-feira na região onde nasceu e viveu até final da adolescência, Bolsonaro, acompanhado de uma comitiva com dezenas de pessoas, entre ministros e parlamentares, em nenhum momento usou máscara, violando a lei sobre o assunto que vigora em São Paulo, e mandou uma criança que se aproximou dele tirar a que usava.

A criança, na verdade, estava sem máscara quando Jair Bolsonaro se aproximou dela e o presidente, mostrando conhecer a lei que desrespeitava, disse-lhe, olha que não podes andar sem máscara, dá multa. A criança imediatamente colocou a máscara, e Bolsonaro, rindo muito, mandou tirar a protecção, dizendo que estava a brincar e que a criança tinha era de andar à vontade, um péssimo conselho, ainda mais de um governante, num momento em que o Brasil passou dos quatro milhões de infetados por Coronavírus e dos 125 mil mortos pela Covid-19.