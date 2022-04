Bolsonaro volta a radicalizar e manda juízes do supremo calarem a boca

Num novo episódio de radicalização que aparentemente parece ter sido o tom escolhido para a sua campanha à reeleição nas presidenciais de outubro, Jair Bolsonaro voltou a enaltecer a ditadura militar que dominou o Brasil durante 21 anos e fez duros ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), acabando por mandar os juízes calar a boca. Num claro ataque pessoal ao juiz Alexandre de Moraes, Bolsonaro chamou o magistrado de "desocupado".

"Um juiz do Supremo que não tem o que fazer, deve ser um desocupado, passa o tempo todo a processar-me. Alguém que nunca fez nada de útil para a sociedade de repente processa o presidente. O que quer com isso? O que é que isso ajuda o Brasil?", salientou o presidente brasileiro.

Noutro ponto do discurso, enquanto reforçava que o golpe de Estado de 31 de Março de 1964 que levou os militares ao poder e milhares de opositores para a prisão, iniciou um período de paz e progresso para o Brasil, Jair Bolsonaro estendeu as críticas a outros juízes do Supremo Tribunal. Segundo o presidente brasileito, são quem impede o progresso do Brasil.



Além disso, mandou todos os magistrados da instância máxima da justiça brasileira calarem a boca.

"O Brasil tem tudo para ser uma grande nação, para ser um exemplo para o mundo. O que é que falta? Que alguns não nos atrapalhem. Se não têm ideias, calem a boca. Vistam as togas e fiquem aí quietos, sem encher o saco dos outros.", destacou Bolsonaro.



Durante os últimos meses, o presidente brasileiro terá rompido relações com os partidos do "Centrão", a sua principal base de apoio parlamentar. De acordo com os seus conselheiros mais radicais, Bolsonaro não pode manter essa relação se quiser ter chances de ser reeleito.