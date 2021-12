A polícia turca encontrou uma bomba debaixo do carro de um polícia que ia trabalhar num evento com a presença do presidente Tayyip Erdogan no leste da Turquia, avançou a agência de notícias estatal Anadolu este sábado.

O explosivo foi descoberto na casa do polícia na pequena cidade de Nusaybin, na fronteira com a Síria. O polícia devia conduzir cerca de 200km até Siirt, onde Erdogan mais tarde discursou para uma audiência, de acordo com a Reuters.

A bomba foi desativada e já foi iniciada uma investigação.