Bomba encontrada em floresta na Alemanha era afinal um brinquedo sexual de borracha

Uma suposta granada de mão foi encontrada esta segunda-feira dentro de uma bolsa, perto de Passau, numa floresta na Baviera, na Alemanha.



O alerta foi dado por um desportista que ali passava depois de ter encontrado a bolsa com o dispositivo no seu interior. A brigada de minas e armadilhas alemã foi chamada ao local, apercebendo-se depois que a alegada bomba era, afinal, um brinquedo sexual de borracha.





"Uma pesquisa na internet confirmou a suspeita", assegurou a polícia, citada pelo jornal britânico "The Guardian".



"Na verdade, existem brinquedos sexuais com a forma de granadas de mão", concluíram as autoridades. A descoberta de munições não é, contudo, um fenómeno raro após o fim da 2ª Guerra Mundial.