Bombardeamento israelita deixa três civis feridos na Síria

Um bombardeamento israelita feriu três civis esta madrugada perto de Homs, no centro da Síria, avançou a imprensa estatal síria.

"Por volta das 00h50 [22h50 de sábado em Lisboa], o inimigo israelita realizou um ataque aéreo com vários mísseis, vindo da direção do norte do Líbano, visando várias posições nas proximidades da cidade de Homs", referiu a agência oficial SANA.

"Três civis ficaram feridos, um posto de gasolina incendiou-se e vários tanques de combustível e camiões foram destruídos", disse a agência, acrescentando que a defesa aérea síria intercetou alguns dos mísseis.