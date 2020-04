Bombear oxigénio para o sangue: o tratamento experimental que pode ajudar doentes graves com coronavírus

Uma máquina que satura o sangue com o oxigénio. Este é um novo tratamento que se pode mostrar promissor no tratamento de pacientes com patologia grave de coronavírus.

Um novo estudo, com investigadores de vários hospitais, liderados pela West Virginia University, analisaram 32 pacientes colocados em máquinas de oxigenação através de uma membrana extracorpórea (ECMO).

A máquina, que normalmente é utilizada em pessoas com problemas cardíacos e pulmonares, bombeia e oxigena o sangue de um paciente, o que vai permitir que o coração e os pulmões descansam.

Para o novo estudo, publicado na Sociedade Americana de Órgãos Internos Artificiais , a equipa colocou 32 pacientes em máquinas de ECMO entre 17 de março e abril em nove hospitais diferentes. Durante 24 dias, 17 pacientes permaneceram em ECMO. Foram retirados os tubos a cinco pacientes após terem sido tratados através da máquina. Desses cinco pacientes, quatro receberam esteróides intravenosos, três receberam medicamentos antivirais, dois receberam medicamentos que bloqueiam uma substância produzida no local da inflamação e um recebeu hidroxicloroquina. Um dos cinco doentes acabou por receber alta hospitalar.

Dos 32 pacientes originais, 10 morreram antes ou logo após a equipa médica remover os tubos de traqueotomia. Ou seja, a taxa de sobrevivência foi de 68% - três vezes a taxa de sobrevivência de pacientes que usaram apenas um ventilador, que fica entre 10 e 20%, segundo o mesmo estudo.

Segundo o Daily Mail, que cita o estudo, 68% dos pacientes apresentaram melhorias ao serem sujeitos ao tratamento com a máquina quando, com os tratamentos convencionais, a situação não melhorou.

O Japão foi o primeiro país a relatar os benefícios da membrana extracorpórea em pacientes infetados com a Covid-19. Alguns dos pacientes que estiveram a bordo do navio cruzeiro Diamond Princess, atracado em Yokohama, foram sujeitos a este tratamento.

No entanto, e por serem caras, as máquinas não estão disponíveis em todas as unidades de saúde e, por isso, não são uma solução à falta de ventiladores.

Segundo a publicação, existem cerca de 220 pacientes com coronavírus nos EUA e 83 na Europa sujeitos a este tratamento, de acordo com a Organização de Apoio à Vida Extracorpórea.





