Bombeiro enviado para combate ao fogo na Austrália regressa a tempo de assistir ao nascimento do filho

O bombeiro voluntário Beau Haines de Kiewa, no noroeste de Victoria, Austrália, conseguiu voltar dos incêndios a tempo de assistir ao nascimento do primeiro filho. Apesar de ter estado presente no nascimento, o momento em que o bombeiro passou mais tempo com o filho foi quando fizeram uma sessão fotográfica, contou o fotógrafo Kurt Hickling ao Daily Mail Australia.

Spencer nasceu na véspera de Natal, poucos dias depois de o pai ter sido enviado para combater os incêndios que têm devastado Nova Gales do Sul.

O fotógrafo e também bombeiro voluntário, explicou que o casal queria uma foto com o recém-nascido mas que foi difícil escolher a altura porque estavam sempre a ser destacados.

Passado uma semana do nascimento de Spencer, o desejo dos pais realizou-se. Beau Haines estava de volta à idade e teve a ideia de fazer a sessão no quartel dos bombeiros.

"Queríamos destacar o quão difícil é para os bombeiros ficarem longe das famílias durante tanto tempo e os sacrifícios que eles fazem", explicou o fotógrafo.

O fotógrafo partilhou o momento no Facebook, onde recebeu mais de 3 mil impressões e mais de mil partilhas. "Queremos dedicar esta foto a todos os homens e mulheres que lutam incansavelmente contra as chamas para preservar e proteger propriedades e vidas", diz a publicação.

"Nem todos os heróis usam capas" é o nome dado à fotografia que descreve o sacrifício feitos pelos bombeiros e pelos voluntários que têm lutado contra as chamas na Austrália.