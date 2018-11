Bombeiro faz pedido de casamento à namorada durante Maratona de Nova Iorque

Enfermeira disse "sim" e continuou a correr até o final da competição.

10:30

Uma enfermeira que vive na cidade de Jersey, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, estava em Nova Iorque a correr pela primeira vez a Maratona, quando o namorado decidiu fazer uma surpresa: um pedido de casamento a meio da competição.

O bombeiro Dennis Galvin estava a torcer pela companheira, no passado domingo, até que saltou a barreira que separava os participantes do público perto do 26.º quilómetro do trajeto, ajoelhou-se e pediu Kaitlyn Curran em casamento.

A mulher aceitou de imediato mas acrescentou: "Tenho de terminar a minha corrida".

A enfermeira, a partir de então noiva, finalizou a competição já com o anel de noivado, no tempo total de 4 horas e 24 minutos, segundo avança a CBS News.

Uma prima de Galvin que também estava presente explicou que o local foi escolhido por ser o primeiro ponto da corrida dentro de Manhattan, próximo à Ponte de Queensboro, que liga o bairro Queens ao centro de Manhattan. Dennis, os amigos e a família ficaram à espera mais de uma hora até que Kaitlyn chegasse.