Um incêndio provocou o desabamento de um prédio, na manhã deste sábado, em Filadélfia, nos Estados Unidos da América. Na sequência do colapso do edifício um bombeiro morreu e cinco ficaram presos - quatro bombeiros e um funcionário de licenciamento e inspeções - tendo sido já resgatados dos escombros.



"Até agora, vários foram resgatados e transportados para hospitais", diz o corpo de Bombeiros da Filadélfia no Twitter.