Bombeiro português preso no Afeganistão já regressou a casa. Governo diz que "já saíram todos os portugueses" de Cabul

O bombeiro português que estava preso no aeroporto do Afeganistão já regressou a casa, garantiu ao Correio da manhã a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas Berta Nunes. A responsável adiantou que "já saíram todos os portugueses que estavam em Cabul".



"Mesmo os portugueses que estavam em Doah, no Qatar [após serem retirados de Cabul] já estão a caminho de casa. Um grupo que passou pelo Reino Unido estará também já em casa", precisou Berta Nunes.





O bombeiro em questão foi substituído no Afeganistão por um norte-americano. "Saiu há dois dias e foi diretamente para a Alemanha. Agora já está em casa", explicou a responsável, que se congratulou com o sucesso da operação.

"Neste momento nesta operação de evacuação de todos portugueses que estavam a trabalhar para empresas norte-americanas, para NATO ou para a União Europeia estão todos em casa ou a caminho de casa", garantiu Berta Nunes, explicando que os portugueses retirados de Cabul "viveram alguns momentos de tensão quando o aeroporto foi invadido mas, de resto, estiveram sempre protegidos".



A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas traça já o desafio seguinte, recordando que o Ministro dos negócios Estrangeiros anunciou que Portugal deverá receber cerca de 50 refugiados afegãos: "Agora segue-se a outra fase, que é a dos refugiados".









(Em atualização)