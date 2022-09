Bombeiros britânicos criticados após pintura em carros com as cores do arco-íris

Os bombeiros britânicos foram instruídos a "combater incêndios, não guerras culturais" depois que de ter sido revelado que gastaram mais de 17 mil libras (cerca de 19 mil euros) a pintar os carros de combate a incêndios das cores do arco-íris.



Os trabalhos de pintura foram aprovados por várias coorporações de bombeiros em toda a Inglaterra desde 2017 em campanhas de inclusão e recrutamento. A bandeira do arco-íris tem sido usada como símbolo do orgulho LGBT desde o final dos anos 1970.



De acordo com o The Sun, a brigada de incêndio que mais gastou na pintura foi a de Oxfordshire Fire and Rescue Service, que gastou 4320 libras (cerca de 5 mil euros). O Conselho do Condado de Oxfordshire justificou que a sua pintura usada num dos seus carros de bombeiros mais antigos contribuiu para reforçar os ideais de "igualdade, diversidade e inclusão" defendida pela coorporação.



Dorset & Wiltshire Fire and Rescue gastou cerca de mil libras a menos, pagando 3390 libras (cerca de 3 mil euros) nos últimos anos. A coorporação reforçou que a decoração estava "além do seu funcionamento" e as cores do arco-íris foram escolhidas "para promover a inclusão".

Os gastos em projetos com o padrão do arco-íris em carros de bombeiros foram de 2284 libras (cerca de 2600 euros) no Suffolk Fire and Rescue. De acordo com esta coorporação, os designs coloridos foram uma "maneira relativamente barata de se pronunciarem".



Tom Ryan, do TaxPayers' Alliance (grupo de pressão no Reino Unido que foi formado em 2004 para fazer campanha por uma sociedade de baixa tributação), criticou os gastos salientando que os contribuintes "estão a ser roubados", acrescentando que os chefes dos bombeiros precisam de reconhecer que "pinturas caras de arco-íris" não ajudam a fornecer serviços de combate a incêndio "heróicos que salvam vidas" que todos precisamos para nos salvar em crise.

Os bombeiros devem "combater incêndios e não guerras culturais", referiu ainda.