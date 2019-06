Bombeiros forçados a partir janela de carro para resgatar criança

Uma criança de 18 meses foi resgatada, pelos bombeiros, após ter ficado trancada no carro por mais de uma hora, com temperaturas a rondar os 25 graus, em Inglaterra, no passado sábado.

Os bombeiros tiveram de partir a janela do veículo e tirar o menino do automóvel Nissan X-Trail, que se encontrava no estacionamento em Saffron Walden, conta o jornal britânico Mirror.

Uma testemunha, Cheryl Thomas de 42 anos, revelou: "Foi inacreditável. Estávamos todos a aproveitar o dia e de repente reparámos no choro da criança que tinha sido deixada dentro de um carro".

"Deixar o filho por um minuto é muito tempo, quanto mais uma hora", acrescentou.

O Posto de Bombeiros de Saffron Walden publicou uma foto da janela partida nas redes sociais.

"Já fomos chamados para animais trancados em carros enquanto os donos vão às compras, mas nunca aconteceu com crianças. Não podemos deixar de avisar o quão é perigoso deixar qualquer pessoa, criança ou animal trancado num carro com este calor", pode ler-se.