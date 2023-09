Bombeiros gregos continuam a tentar dominar incêndio na região de Evros

Os bombeiros gregos continuam a tentar dominar o incêndio na região de Evros, que faz fronteira com a Turquia, e que já consumiu mais de 80 mil hectares em duas semanas.

O fogo continua a ser combatido por cerca de 600 bombeiros e viaturas, oito aviões e dois helicópteros em pontos estratégicos, nomeadamente entre as aldeias de Soufli, Kornofolia, Dadia, Kotronia, Sidiro e Giannouli.

Entretanto, as autoridades emitiram um alerta para uma possível retirada dos moradores de Lefkimi e, já durante a noite, as chamas ameaçaram consumir Soufli, mas as unidades de extinção conseguiram desviá-las da cidade.