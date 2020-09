Vários grupos organizados de bombeiros de corporações do México chegaram esta quarta-feira à Califórnia para ajudar a combater os incêndios florestais que têm batido recordes e devastado as florestas daquele estado.

"Os incêndios não têm fronteiras, não têm idiomas ou culturas diferentes. No final, todos falamos a mesma língua quando se trata de combate a incêndios", disse Eduardo Cruz, diretor nacional de bombeiros mexicano.