Bombeiros podem descansar. Não há incêndios florestais ativos na Austrália depois de vários meses de terror

Depois de vários meses no combate às chamas, os bombeiros podem, finalmente, descansar. Esta segunda-feira foi anunciado que não havia incêndios ativos em Nova Gales do Sul, Austrália, depois de 240 dias.

É a primeira vez, desde julho de 2019, que não há incêndios no estado australiano.

Durante os incêndios morreu um total de 33 pessoas, mais de duas mil casas foram destruídas e mais de um bilião de animais morreram.

As chamas destruíram em Austrália o equivalente ao tamanho da Coreia do Sul e os bombeiros passaram por momentos difíceis ao tentar acabar com a situação.

Foram vários os voluntários que deixaram os seus empregos para ajudar no combate às chamas. Nove bombeiros, três dos EUA e os restantes australianos, morreram.