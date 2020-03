Bombista faz-se explodir junto à Embaixada dos EUA na Tunísia

Um suposto bombista fez-se explodir esta sexta-feira junto à Embaixada dos EUA em Tunes, na Tunísia, e feriu pelo menos cinco polícias. De acordo com o jornal Mirror, a explosão aconteceu a cerca de 150 metros da embaixada.





#Tunisia - Update



The #terrorist on a motorcycle who blew himself up near the #US embassy in Lac 2, Tunis, initially targeted a #police patrol. pic.twitter.com/1TjZ6FFNZN — Mourad Teyeb (@MouradTeyeb) March 6, 2020





De acordo com a mesma publicação, o autor da explosão está morto.



A embaixada foi evacuada e já confirmou o incidente no Twitter. "Os meios de emergência estão a responder a uma explosão que ocorreu perto da Embaixada dos EUA", pode ler-se.





Emergency personnel are responding to an explosion that occurred near the U.S. Embassy in Tunis. Please avoid the area and monitor local media for updates. — U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) March 6, 2020

As autoridades foram mobilizadas para o local, onde se aglomerou um grande número de pessoas.



Em atualização