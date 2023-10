Bombista suicida explode junto ao Ministério do Interior turco. Dois polícias feridos

Um bombista suicida fez-se explodir no interior de um veículo, este domingo, à porta do Ministério do Interior, na Turquia. O suspeito tinha um cúmplice que foi abatido pela polícia turca.O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, confirmou que se trata de um "ataque terrorista".De acordo com a Reuters, os meios de comunicação social tinham noticiado anteriormente que se tinha ouvido uma explosão na capital, Ancara, perto do parlamento."Dois terroristas apareceram a bordo de um veículo militar ligeiro por volta das 9h30 (menos duas em Lisboa) em frente ao portão de entrada da Direção-Geral de Segurança do nosso Ministério do Interior e realizaram um ataque à bomba", indicou o ministério, relatando dois feridos entre os polícias.