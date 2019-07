Bombista-suicida mata cinco pessoas em festa de casamento no Afeganistão

Um bombista-suicida invadiu uma festa de casamento em Nangarhar, no Afeganistão, esta sexta-feira e matou, pelo menos, cinco pessoas. Além destas vítimas, o ataque deixou ainda 40 pessoas feridas, de acordo com as autoridades locais.



Atahullah Khogyani, porta-voz do governador da província de Nangarhar, disse que um um homem atirou explosivos para dentro da casa de um comandante da milícia pró-governamental, no distrito de Pacheragam, onde se realizava a festa.

Na sequência do ataque, 40 pessoas ficaram feridas e tiveram de ser transportadas para o hospital.