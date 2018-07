Boneca sexual confundida com cadáver humano

Brinquedo foi encontrado caixote do lixo de uma residência universitária, no Reino Unido.

Uma boneca sexual foi confundida com um cadáver humano ao ser encontrado dentro do contentor nesta manhã de quarta-feira pelo proprietário de um alojamento estudantil na cidade de Conventry, no Reino Unido.

O homem que encontrou o brinquedo afirmou ao jornal britânico The Mirror que este lhe chamou a atenção por ter um pé a sair do lixo.



A boneca tinha as pernas e as mãos torcidas, com roupa de empregada e com as unhas do pé pintadas de rosa.



Tony Demarco, o dono da residência de estudantes, afirmou à mesma publicação que apanhou um susto quando encontrou o objeto e descobriu que este tinha escrito na perna, "boneca sexual de silicone".



O proprietário acrescentou que já tinha recolhido objetos estranhos ao longo dos anos mas que nunca tinha encontrado nada como o que encontrou hoje.