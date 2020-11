'Bonnie e Clyde' dos tempos modernos: 10 meses de luxo sem pagar um cêntimo. Dupla é alvo de megaoperação

entre 1931 e 1936. O casal acabou por ser apanhado numa armadilha e morto pela polícia.

Chamam-lhes "Bonnie e Clyde" dos tempos modernos e ao longo dos últimos 10 meses viveram uma verdadeira vida de luxo sem gastar um único cêntimo. Hóteis, restaurantes, bares, comida gourmet e garrafas de vinho caras foram apenas alguns dos luxos que esta dupla usufruiu gratuitamente.As contas que ficaram por pagar rondam já as centenas de euros e as autoridades britânicas montaram já uma megaoperação para encontrar o casal.O esquema era simples: a dupla, na hora de pagar, alegava que o cartão havia sido recusado, mas que pagariam. Como? Deixavam uma morada e um número de telefone no local e desapareciam. Quando os lesados tentavam a morada e o número de telefone que lhes tinha dado a dupla percebiam que aqueles dados eram falsos.De acordo com o jornal britânico Mirror, a dupla chegou mesmo a passar uma semana num hotel e conseguiu esquivar-se de pagar a conta.A Polícia de Norfolk e Suffolk, no Reino Unido, procura agora identificar todos os lesados do esquema da dupla a fim de, através de imagens de videovigilância e informações recolhidas nos locais, os conseguir identificar e por fim deter.A famosa dupla 'Bonnie e Clyde' foi um casal de criminosos norte-americanos que roubava e matava