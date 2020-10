Giuliani, de 76 anos, foi filmado reclinado numa cama, com a mão dentro das calças, numa aparente tentativa de seduzir uma jovem atriz que se faz passar por jornalista no filme.



O advogado pessoal de Donald Trump, Rudolph Giuliani, foi apanhado numa situação embaraçosa na sequela do filme ‘Borat’, do comediante Sacha Baron Cohen, que acaba de estrear nos EUA.Giuliani, de 76 anos, foi filmado reclinado numa cama, com a mão dentro das calças, numa aparente tentativa de seduzir uma jovem atriz que se faz passar por jornalista no filme.

A embaraçosa cena decorre num quarto de hotel, já depois de Giuliani ter sido entrevistado pela atriz Maria Bakalova, que no filme desempenha o papel de filha menor de Borat, o desbocado e trapalhão repórter do Cazaquistão interpretado por Cohen. A atriz, que momentos antes tinha convidado Giuliani para uma bebida, remove o microfone da camisa do advogado de Trump, altura em que este se deita na cama e enfia a mão por dentro das calças. Nessa altura, Borat irrompe no quarto aos gritos, dizendo que a filha é “demasiado velha” para Giuliani. A cena foi filmada em junho e na altura Giuliani disse que tinha chamado a polícia, embora não tenha sido apresentada qualquer queixa.





Esta quinta-feira, o advogado garantiu que “estava a ajeitar a camisa depois de tirar o microfone” e frisou que “em nenhum momento teve um comportamento impróprio”. “Estive vestido o tempo todo. Isto é tudo uma invenção”, afirmou.







pormenores

Barrett avança no Senado



A Comissão de Assuntos Judiciais do Senado aprovou a nomeação da juíza Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal, abrindo caminho à votação final agendada para 2ª feira.





Biden nega acusações



O democrata Joe Biden considerou quinta-feira “completamente infundadas” as acusações sobre os negócios do filho.



Interferência russa e iraniana nas eleições



Os serviços de informações dos EUA acusaram o Irão e a Rússia de interferir nas eleições, incluindo através do envio de emails em nome da milícia supremacista Proud Boys, ameaçando os eleitores que não votarem em Trump. n







Obama entra na campanha e ataca Trump



O ex-presidente Barack Obama fez quarta-feira a sua estreia na campanha democrata e não poupou nos ataques a Trump. “Donald Trump não vai, subitamente, proteger-nos a todos. Ele nem consegue tomar as medidas básicas para se proteger a si próprio”, afirmou Obama sobre a pandemia, acrescentando: “Isto não é um reality show. Temos de viver com as consequências de ele ser incapaz de levar o seu trabalho a sério.”