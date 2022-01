Boris Johnson acusado de corrupção

A remodelação dos aposentos pessoais do primeiro-ministro britânico na residência oficial de Downing Street levantou novas suspeitas, após a divulgação de mensagens que Boris Johnson trocou, através do WhatsApp, com um doador a quem prometeu a realização de uma exposição, a troco de fundos para a remodelação. A oposição pede uma investigação por corrupção.









Boris Johnson já pediu “humildes e sinceras” desculpas a Christopher Geidt – responsável por fiscalizar o cumprimento das normas de conduta dos ministros - por não ter revelado as mensagens de telemóvel durante a investigação ao financiamento da remodelação no número 10 e que o ilibou de irregularidades. Numa carta datada de 21 de dezembro, o primeiro-ministro atribuiu a confusão a uma troca de telemóveis e prometeu tomar medidas para que este tipo de mal-entendidos “não volte a acontecer”.